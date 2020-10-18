Трамп случайно «понизил» Макрона до премьер-министра

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Мичигане ошибочно назвал президента Франции Эммануэля Макрона премьер-министром. Об этом сообщает телеканал France24 в воскресенье, 18 октября.

Американский лидер упомянул Макрона, когда рассказывал о выходе США из Парижского соглашения по климату.

— Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела с соглашением? Дела у них идут не очень, — отметил Трамп.

Ранее глава Белого дома заявил, что популярнее него в мире только Иисус.

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