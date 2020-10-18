Более 230 волонтеров помогают москвичам соблюдать домашний режим

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В столице более 230 волонтеров штаба #МыВместе за три недели работы выполнили более 1,3 тысячи заявок от москвичей, которым требуется помощь во время пандемии коронавируса. Среди добровольцев учителя, актеры, музыканты, журналисты, инженеры, юристы, программисты.

Они находят время в течение дня, чтобы помочь тем, кто соблюдает домашний режим, а именно гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

Так, Максим Конев совмещает волонтерство с профессиями проводника на международных направлениях пассажирских поездов и актера на телевидении.

— Я рад быть участником акции #МыВместе. То, чем мы занимаемся, действительно очень полезно и важно людям, а порой просто жизненно необходимо, — рассказал Максим Конев.

По его словам, на выполнение заявки уходит около трех часов. Волонтер отметил, что рад помочь бабушкам и дедушкам города в сложной ситуации.

Доброволец «Мосволонтера» Азиз Джабаров рассказал, что, помимо доставки продуктов, также поздравляет пары с юбилеем семейной жизни, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— Всегда запоминаются заявки, когда у людей дни рождения, годовщины. Мне нравится поздравлять и делать их праздник чуть радостнее. Когда я увидел заявку супругов, которые отмечают золотую свадьбу, сразу вызвался ее выполнить, — сказал Азиз Джабаров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

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