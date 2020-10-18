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Минпросвещения не планирует вводить жесткие ограничения в российских школах
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Минпросвещения не планирует вводить жесткие ограничения в российских школах

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Министерство просвещения РФ пока не рассматривает вариант введения в российских школах жестких карантинных мер. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в воскресенье, 18 октября.

Он отметил, что на сегодняшний день около 0,31 процента школ в России закрыты на карантин из-за коронавируса, 0,22 процента — из-за ОРВИ и гриппа.

— Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России, — цитирует Сергея Кравцова ТАСС.

Он отметил, что столица и другие регионы страны продолжают работу, которая необходима для защиты здоровья граждан. Принимаемые меры в разных регионах могут отличаться, так как зависят от эпидемиологической обстановки.

Всего в России на карантин в связи с ситуацией с COVID-19 закрыто 100–110 школ, добавил глава ведомства.

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