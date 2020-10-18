Азербайджан сообщил об уничтожении армянского военного беспилотника

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Азербайджанское министерство обороны заявило об уничтожении тактического беспилотника армянских вооруженных сил. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Восемнадцатого октября в 13:00 тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Армении, предпринявший попытку совершить полет в Горадизском направлении, был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана, — приводит данные Минобороны РИА Новости..

Ранее Армения заявила, что Азербайджан предпринял атаку в районе границы Нагорного Каарабаха с Ираном. Баку обвинил Ереван в попытке наступления на ряде направлений и применении артиллерии и минометов, добавив, что тем самым армянская сторона нарушила режим прекращения огня.

Напомним, Армения и Азербайджан объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

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