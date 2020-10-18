Прокуратура озвучила сумму ущерба бюджету Минска от акций протеста

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Ущерб бюджету и коммунальным службам Минска в результате протестов с начала августа оценивается примерно в 350 тысяч долларов. Такие данные в воскресенье, 18 октября, представил прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин.

— Можно говорить о том, что бюджету города, коммунальным службам причинен ущерб на сумму около 900 тысяч рублей (что эквивалентно 350 тысячам долларов США — прим. «ВМ»), это начиная с 9 августа и до сегодняшнего дня. Безусловно, часть этой суммы будет охвачена в том числе и теми действиями, которые квалифицируются как уголовные преступления, — отметил он.

По словам правоохранителя, вопрос о возмещении ущерба контролирует минская прокуратура. Он подчеркнул, что никому из виновных не удастся избежать ответственности, сообщил Лаврухин в эфире телеканала СТВ.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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