Цветы и игрушки принесли москвичи к зданиям посольств Армении и Азербайджана

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Жители столицы принесли множество цветов и игрушек к посольствам Армении и Азербайджана в знак солидарности с мирными жителями, которые пострадали в результате конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщает ТАСС.

По данным полиции, около 200–300 человек побывали у посольства Азербайджана. На двери и стены здания поместили листовки, фотографии погибших военных и детские рисунки.

Возле здания посольства Армении в Москве прозвучали молитвы и колыбельная. Люди принесли цветы и зажгли свечи в память о погибших.

Ранее Армения и Азербайджан объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

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