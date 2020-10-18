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Еще 51 человек с COVID-19 умер в Москве за сутки
Фото: Оперштаб

Еще 51 человек с COVID-19 умер в Москве за сутки

Юлия Курганова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончался 51 пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 6009 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в воскресенье, 18 октября.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее врач-инфекционист объяснил новый симптом коронавируса.

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