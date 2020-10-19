Астролог рассказала, какой будет предстоящая неделя для всех знаков зодиака

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Период с 19 по 25 октября будет богатым на события и сюрпризы, в том числе и негативного характера. Об этом в понедельник, 19 октября, рассказала астролог Алена Никольская.

Она отметила, что на предстоящей неделе стоит браться только за те дела, которые были запланированы заранее. Лучше претворять в жизнь то, что было загадано до 10 октября.

— Во всех остальных случаях вам лучше повременить, пока эти две планеты не развернутся и не двинутся в нормальном русле, а произойдет это в ноябре, — уточнила эксперт.

Специалист предупредила, что в начале недели из-за противостояния планет Урана и Меркурия между людьми могут возникать конфликты, которые будут связаны с дорогой и техникой.

— Будьте аккуратны на бытовом уровне, когда ведете машину или переходите дорогу, потому что люди сейчас могут зазеваться: отвечать на звонки и сообщения или просто не рассчитать расстояние на дороге, — рекомендовала специалист.

В середине недели, в среду, черная Луна поменяет свой зодиак. По словам астролога, день будет благоприятным для решения финансовых, а также любовных вопросов, передает Пятый канал.

Никольская заключила, что в период с 19 по 25 октября не стоит попадать в те места и обстоятельства, где можно оказаться под влиянием толпы.

Ранее астролог сообщила, какие знаки зодиака могут разбогатеть в ноябре 2020 года. По ее словам, повезет Весам, Близнецам и Козерогам.

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