Почти миллион рублей украли с банковского счета пенсионерки в Москве

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В столице неизвестный украл с банковского счета пожилой женщины почти миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по Москве в понедельник, 19 октября.

Вечером 18 октября в полицию обратилась 79-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Злоумышленник завладел реквизитами карты пенсионерки, после чего украл у нее 995 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

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