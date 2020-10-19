Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Почти миллион рублей украли с банковского счета пенсионерки в Москве
Фото: depositphotos.com

Почти миллион рублей украли с банковского счета пенсионерки в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия

В столице неизвестный украл с банковского счета пожилой женщины почти миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по Москве в понедельник, 19 октября.

Вечером 18 октября в полицию обратилась 79-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Злоумышленник завладел реквизитами карты пенсионерки, после чего украл у нее 995 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

Читайте также: Неизвестный украл икону из храма в центре Москвы

счет в банкекражапенсионерки
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Лев Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте