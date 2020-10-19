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Ученые назвали уязвимое место коронавирусов
Фото: sputnikvaccine.com

Ученые назвали уязвимое место коронавирусов

Юлия Ямпольская

Здоровье

У группы коронавирусов SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV найдены одни и те же уязвимые места. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили ученые Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия. Исследование опубликовали в журнале Science.

Отмечается, что специалисты обнаружили более 300 белков, вырабатываемых заражаемой клеткой, которые активно взаимодействуют с данными вирусами. Однако только около 20 белков влияют на число вирусных частиц в организме.

Среди них выделяют рецепторный фермент Tom70, который участвует в перемещении белковых молекул и помогает активировать митохондриальные сигнальные белки. При взаимодействии с коронавирусным геном Orf9b белок используется как лекарственная мишень для противовирусных препаратов широкого спектра действия.

Ранее врач-инфекционист объяснил новый симптом коронавируса. Бывший главный врач-инфекционист Москвы, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев назвал звон в ушах и потерю слуха одними из редких симптомов COVID-19.

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