Мясников перечислил обязательные обследования после 50 лет

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Врач Александр Мясников объяснил, какие обследования обязательны при диспансеризации людей старше 50 лет.

— Обычно мы начинаем с 35 лет у мужчин с факторами риска (избыточный вес, курение) и у женщин с 45 лет проверять С-реактивный чувствительный белок в анализе крови, это показатель фактора риска для болезней сердца, — заявил Мясников.

У пациента обязательно должны измерить уровень холестерина и сахара, давление. Нужно понимать, есть ли у человека факторы риска и наследственность у его родителей до 50 лет.

— В 50 лет и мужчины и женщины должны делать колоноскопию: рак толстого кишечника один из немногих, который мы можем предотвратить. Простатический специфический антиген можно делать, если есть факторы риска, — отметил Мясников. Видео опубликовано на YouTube.

Врач подчеркнул, что мужчины должны следить за окружностью талии, она не должна быть больше 102-х сантиметров. Он отметил, что каждому возрасту — свои исследования. При диспансеризации не ищется болезнь, если нет факторов риска, поэтому чаще всего при обследованиях не делается УЗИ и МРТ.

Среди обязательных процедур при диспансеризации — ЭКГ, измерение внутриглазного давления, проверка зубов, консультация с терапевтом.

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