Астроном рассказал, как изменится Земля после столкновения с «предвыборным» астероидом

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Старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков считает, что астероид 2018 VP1, который должен прилететь аккурат накануне выборов президента США — 2 ноября, никакой опасности для Земли не представляет. Об этом ученый заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— Он пройдет достаточно близко в космических масштабах. Максимальное расстояние сближения с нашей планетой будет 418 тысяч километров. Это дальше, чем Луна находится от Земли. Фактически он пройдет за ее пределами, даже за пределами ее орбиты, — рассказал эксперт.

Сергей Нароенков также отметил, что тела размером 1–4 метра, как правило, сгорают в атмосфере, даже если добираются до Земли. Как минимум это происходит раз в неделю, иногда — несколько раз в день.

— Тела размером даже до 10 метров не причиняют никакого вреда. А от более крупных тел, например как в Челябинске (в 2013 году) — 17 метров в диаметре, мы видели, что может случиться. При том что оно вошло в атмосферу под пологим углом порядка 18 градусов, — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон предрек столкновение Земли с астероидом за день до выборов в США. По его мнению, космический камень размером с холодильник несется со скоростью 40 тысяч километров в час.

В свою очередь выборы президента в США запланированы на 3 ноября. За кресло главы государства поборются действующий лидер Дональд Трамп от Республиканской партии и бывший вице-президент Джозеф Байден от демократов.

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