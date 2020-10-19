Ученые рассказали о приближении более 20 астероидов к Земле

Фото: Европейская южная обсерватория

Более 20 астероидов пройдут в ближайшие дни около Земли. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили на сайте одного из подразделений НАСА.

Уточняется, что шесть астероидов размерами от полутора до 46 метров окажутся вблизи Земли 19 октября на расстоянии от 150 тысяч километров до шести миллионов 150 тысяч километров.

Во вторник, 20 октября, число астероидов увеличится. Вблизи Земли пролетят 10 астероидов размером от семи до 73 метров. Они пройдут на дистанции от 690 тысяч километров до семи миллионов 449 тысяч километров.

В среду, 21 октября, еще шесть астероидов сблизятся с планетой. Их размеры составляют от 3,8 метра до 35 метров, трасса полета — от 46 тысяч километров до 576 тысяч километров.

В Институте астрономии РАН в таком большом количестве приближающихся к Земле астероидов не увидели ничего удивительного.

Старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков уточнил, что каждую ночь обнаруживают больше десятка объектов, передает РИА Новости.

— И часть из них при подлете к Земле становятся видны. Никакой аномалии нет. Каждый день, если смотреть, будет по несколько сближений, — рассказал он.

Ранее астроном оценил возможный ущерб от астероида 2018 VP1. Он отметил, что оценивает вероятность столкновения с планетой астероида как низкую — 0,4 процента.

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