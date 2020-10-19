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Астроном оценил возможный ущерб от астероида 2018 VP1
Астероид / Фото: https://pixabay.com

Астроном оценил возможный ущерб от астероида 2018 VP1

Юлия Ямпольская

Наука

При вхождении астероида 2018 VP1 в атмосферу Земли маловероятно, что он причинит ущерб. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории малых планет Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Николай Киселев.

Он отметил, что оценивает вероятность столкновения с планетой астероида как низкую — 0,4 процента. Согласно одному из сценариев его столкновения с Землей, астероид в три часа по Москве 1 ноября пройдет в 60 тысячах километров (от Земли).

— Что может быть? На примере Челябинского метеороида, который был в диаметре не метры, а километры — он полностью не сгорел, его основной осколок упал в озеро и имел вес 600 килограмм. Все зависит от состава – если он рыхлый, то он разрушится и сгорит. Но что-то может и долететь, такое бывает. Но маловероятно, что он причинит какой-то урон, — цитирует Киселева РИА Новости.

Ранее американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон предрек столкновение Земли с астероидом за день до выборов в США.

Напомним, президентские выборы в Штатах запланированы на 3 ноября. Действующий американский лидер Дональд Трамп баллотируется на второй срок, его главным оппонентом является кандидат от демократов Джо Байден

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