Более 160 тысяч компаний Москвы подали сведения о сотрудниках на удаленке

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Более 160 тысяч компаний подали сведения о сотрудниках, которых перевели на удаленный режим работы. Об этом в понедельник, 19 октября, рассказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

— По данным на конец дня воскресенья, подали сведения 164 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей, то есть порядка 150 тысяч. Это компании, юридические лица. Индивидуальных предпринимателей — 14 тысяч, — отметил он.

Всего в указанных компаниях числится свыше 3,6 миллиона работников. Власти получили информацию более чем об 1,1 миллиона из них, сообщает «Москва 24».

Ранее Сергей Собянин сообщил, что начиная с 5 октября все предприятия Москвы должны перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Компанию Nestle первой в Москве могут оштрафовать за нарушение требования об удаленке