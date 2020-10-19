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Более 160 тысяч компаний Москвы подали сведения о сотрудниках на удаленке
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Более 160 тысяч компаний Москвы подали сведения о сотрудниках на удаленке

Юлия Захарова

Город

Более 160 тысяч компаний подали сведения о сотрудниках, которых перевели на удаленный режим работы. Об этом в понедельник, 19 октября, рассказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

— По данным на конец дня воскресенья, подали сведения 164 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей, то есть порядка 150 тысяч. Это компании, юридические лица. Индивидуальных предпринимателей — 14 тысяч, — отметил он.

Всего в указанных компаниях числится свыше 3,6 миллиона работников. Власти получили информацию более чем об 1,1 миллиона из них, сообщает «Москва 24».

Ранее Сергей Собянин сообщил, что начиная с 5 октября все предприятия Москвы должны перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников.

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удаленная работаАлексей ФурсинМосква
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