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Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, о каких проблемах со здоровьем предупреждает дневная сонливость.

Он напомнил, что у человека есть четыре фазы сна. Если у человека есть нарушение дыхания, ночное апноэ, то он может не проходить через фазу глубокого сна.

— Речь идет о храпунах, которые ночью задыхаются, они не помнят этого. Мягкое небо перекрывает вход воздуха в горло. Человек всхрапывает, вроде не просыпается, но его сон остается поверхностным. Фаза глубокого сна пропускается, — объяснил врач.

Из-за этого весь день он может чувствовать себя сонным и уставшим.

Видео опубликовано на YouTube.

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