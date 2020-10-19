Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Максим Ликсутов сообщил, что вылечился от коронавируса
Фото: youtube.com/Forbes

Максим Ликсутов сообщил, что вылечился от коронавируса

Юлия Захарова

Город

Глава Департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов вылечился от коронавируса. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает Telegram-канал ведомства.

— По результатам нескольких последовательных отрицательныханализов — получил заключение врача о том, что здоров, — приводятся в публикации слова Ликсутова.

Он подчеркнул, что перенес болезнь бессимптомно, однако соблюдал самоизоляцию и работал дистанционно. К исполнению обязанностей в полном объеме глава Дептранса планирует приступить во вторник, 20 октября.

Как добавил Ликсутов, коронавирусная инфекция протекает у пациентов по-разному, а зараженный человек является угрозой для окружающих. Он призвал соблюдать масочно-перчаточный режим и заботиться о здоровье горожан.

Напомним, 10 октября заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры получил положительный тест на COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Система QR-кодов для посетителей ночных клубов заработала в Москве

Максим ЛиксутовМосквакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Как Витя стал маньяком

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль в виде кода: в чем подвох

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мне хлеб, колбасу и гастроскопию, пожалуйста

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Здравствуй, брат! Писать очень трудно...

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Деньги, которые портят детей

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Все мнения
О проекте