Максим Ликсутов сообщил, что вылечился от коронавируса
Глава Департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов вылечился от коронавируса. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает Telegram-канал ведомства.
— По результатам нескольких последовательных отрицательныханализов — получил заключение врача о том, что здоров, — приводятся в публикации слова Ликсутова.
Он подчеркнул, что перенес болезнь бессимптомно, однако соблюдал самоизоляцию и работал дистанционно. К исполнению обязанностей в полном объеме глава Дептранса планирует приступить во вторник, 20 октября.
Как добавил Ликсутов, коронавирусная инфекция протекает у пациентов по-разному, а зараженный человек является угрозой для окружающих. Он призвал соблюдать масочно-перчаточный режим и заботиться о здоровье горожан.
Напомним, 10 октября заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры получил положительный тест на COVID-19.
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