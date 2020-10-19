Максим Ликсутов сообщил, что вылечился от коронавируса

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Глава Департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов вылечился от коронавируса. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает Telegram-канал ведомства.

— По результатам нескольких последовательных отрицательныханализов — получил заключение врача о том, что здоров, — приводятся в публикации слова Ликсутова.

Он подчеркнул, что перенес болезнь бессимптомно, однако соблюдал самоизоляцию и работал дистанционно. К исполнению обязанностей в полном объеме глава Дептранса планирует приступить во вторник, 20 октября.

Как добавил Ликсутов, коронавирусная инфекция протекает у пациентов по-разному, а зараженный человек является угрозой для окружающих. Он призвал соблюдать масочно-перчаточный режим и заботиться о здоровье горожан.

Напомним, 10 октября заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры получил положительный тест на COVID-19.

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