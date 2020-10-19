СМИ: Фигуристка Загитова не планирует выступать на соревнованиях в 2020 году

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова не планирует выступать на соревнованиях в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили два не связанных друг с другом источника в понедельник, 19 октября.

Отмечается, что Загитова не планирует участвовать в Гран-при, а также на этапах Кубка России и в чемпионате России. Спортсменка может вернуться к соревнованиям в следующем сезоне.

Ранее Загитова отказалась от участия в контрольных прокатах сборной России. В настоящее время она является ведущей проекта «Ледниковый период».

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