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Фестиваль о жизни и культуре народов РФ и мира «Гуманитариум» пройдет онлайн
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Фестиваль о жизни и культуре народов РФ и мира «Гуманитариум» пройдет онлайн

Юлия Захарова

Культура

Ежегодный фестиваль «Гуманитариум» пройдет с 21 по 23 октября. Организаторы подготовили онлайн-программу по визуальной и прикладной антропологии, говорится на официальном портале мэра Москвы.

Участники смогут узнать о направлениях науки и познакомятся с культурными особенностями российских и мировых народов.

В программу включены показы VIII Международного кинофестиваля аудиовизуальной антропологии «Дни этнографического кино», познавательные презентации и фотовыставки. Зрители увидят, как происходят миграционные процессы, как рассчитываются возрастные маркеры в разных народах, какое искусство создают их представители. Сюжеты повествуют о народах Индии, Африки, Европы и России.

Кроме того, желающие примут участие в круглых столах, посвященных проблемам антропологии и связанных с ней наук. Подробная программа мероприятий и регистрация доступны по ссылке.

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