Трамп пообещал сдать тест на коронавирус перед дебатами

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Президент США Дональд Трамп заявил, что сдаст тест на коронавирусную инфекцию перед дебатами, которые пройдут в Нэшвилле 22 октября. Об этом сообщает агентство Reuters.

На последних перед выборами теледебатах Трамп и его соперник Джо Байден обсудят борьбу с коронавирусом, положение американских семей, расовые проблемы в стране, изменение климата, вопросы национальной безопасности и особенности руководства государством. Выборы главы американского государства назначены на 3 ноября.

О заражении Дональда Трампа и его супруги стало известно в пятницу, 2 октября. Президент отменил все очные встречи и перешел в дистанционный режим работы. Через несколько дней Трампа выписали из больницы. Лечащий врач американского лидера Шон Конли заявил, что у Трампа обнаружены антитела к коронавирусу.

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