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Симптомы депрессии имели более половины медиков в период первой волны COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Симптомы депрессии имели более половины медиков в период первой волны COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Около 57 процентов медицинских работников имели симптомы депрессии в период первой волны распространения COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Тульского государственного университета со ссылкой на директора Союза охраны психического здоровья Егора Бачило. Такие сведения были озвучены в ходе научно-практической конференции, которая проходила в онлайн-формате в Туле.

В мае было проведено исследование в форме анонимного опроса, в котором приняли участие более 800 медицинских работников. Симптомы тревоги отмечались у 48 процентов опрошенных, а у 57 процентов были симптомы депрессии.

По словам Бачило, медики находятся в зоне повышенного риска, внимание к их психическому здоровью должно быть особенным, чтобы они могли эффективно выполнять свои обязанности.

Главный врач Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 Лев Лосев отметил, что в настоящее время увеличивается количество невротических расстройств, тревожных и депрессивных состояний, передает Интерфакс.

— Психологическая помощь востребована не меньше, чем терапевтическая, причем она нужна не только пациентам с COVID-19, но и медицинским работникам, которые трудятся в «красных зонах», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что производство третьей вакцины от коронавируса, которую разработал Научный центр имени Чумакова, может начаться в следующем году.

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