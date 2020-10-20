Назван российский город, в котором быстрее всего добираются до работы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Меньше всего времени на дорогу до работы общественным транспортом тратят жители Тольятти — в среднем 33 минуты, дорога на работу на личном автомобиле быстрее всего в Сочи — в среднем 20 минут. Такие данные приводятся в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы Superjob.

Жители Казани добираются на работу за 35 минут на общественном транспорте, в Ульяновске — за 36 минут. На личной машине доехать до работы в Ульяновске можно за 24 минуты, в Перми — за 26 минут.

Среднее время, которое занимает поездка на работу у жителей столицы, — 46 минут на автомобиле и 63 минуты, если передвигаться на общественном транспорте. При этом москвичи чаще всего выбирают общественный транспорт по пути на работу.

Петербуржцы на общественном транспорте едут на работу в среднем час, на личном — около 40 минут. Общественным транспортом пользуется каждый второй житель Санкт-Петербурга (51 процент), чуть более трети добираются до места службы на машине (36 процентов).

Больше всего жителей, которые едут на работу на личном транспорте, в Челябинске (60 процентов). Общественным транспортом там пользуются 28 процентов, сообщает РИА Новости.

В исследовании приняли участие по 1,5 тысячи жителей из Москвы и Санкт-Петербурга, по 800 респондентов из других мегаполисов.

Читайте также: Поехали быстрее. Общественный транспорт становится удобной альтернативой личному