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Еще 1960 человек вылечилось от COVID-19 в Москве за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Еще 1960 человек вылечилось от COVID-19 в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Общество

В столице за минувшие сутки от коронавируса вылечилось еще 1960 человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 20 октября.

Таким образом, за все время от COVID-19 в городе вылечилось более 277 тысяч пациентов, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 277 608 человек, — сказала Анастасия Ракова.

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