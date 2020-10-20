Ученые предложили проверять человека на коронавирус с помощью глюкометра

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Новый способ тестирования на коронавирус, предполагающий использование биочипов в сочетании с молекулярным биораспознаванием, может иметь далеко идущие перспективы. Такое мнение выразила ведущий научный сотрудник ИЦ ЦМИД СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Татьяна Зимина.

Ранее американские ученые предложили применять для диагностики на COVID-19 обычные глюкометры. Как утверждают исследователи, эти приборы в течение часа со 100-процентной вероятностью давали максимально точный результат.

В свою очередь Зимина пояснила, что процедура такого типа тестирования предполагает взятие пробы слюны с помощью ватной палочки или подобного приспособления.

— На молекулярном уровне антиген — например, S-белок на поверхности вируса — выявляется молекулярным биораспознаванием. Тесты на основе биочипов с использованием такого принципа очень перспективны, — заявила ученый в разговоре с «Известиями».

В ЛЭТИ также работают над созданием пептидных биочипов для определения коронавируса в слюне.

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