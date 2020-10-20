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Власти Москвы не планируют закрывать промышленные предприятия из-за пандемии
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Власти Москвы не планируют закрывать промышленные предприятия из-за пандемии

Виктория Родимкина

Город

Закрытие промышленный предприятий в Москве из-за пандемии коронавируса не рассматривается. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 20 октября.

— Есть мы говорим про промышленные предприятия, то мы варианты их закрытия не рассматриваем вообще, — сказал заммэра в эфире телеканала «Россия-24».

Владимир Ефимов уточнил, что промпредприятия города показали свою эффективность и умение соблюдать санитарные меры на рабочих местах.

Ранее заммэра рассказал о ситуации с городским бюджетом в условиях пандемии.

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