Власти Москвы не планируют закрывать промышленные предприятия из-за пандемии
Закрытие промышленный предприятий в Москве из-за пандемии коронавируса не рассматривается. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 20 октября.
— Есть мы говорим про промышленные предприятия, то мы варианты их закрытия не рассматриваем вообще, — сказал заммэра в эфире телеканала «Россия-24».
Владимир Ефимов уточнил, что промпредприятия города показали свою эффективность и умение соблюдать санитарные меры на рабочих местах.
Ранее заммэра рассказал о ситуации с городским бюджетом в условиях пандемии.
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