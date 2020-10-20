Украина построит военные базы на Черном море

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

На Черном море появятся две военные базы Украины. Об их строительстве во вторник, 20 октября, заявил президент страны Владимир Зеленский.

В ходе ежегодного послания к Раде он объявил о начале процесса возведения сооружений.

— Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность. Чтобы никто не мог подумать, что у Украины можно отобрать кусок территории без единого выстрела, — приводит РИА Новости слова украинского лидера.

Он подчеркнул, что тот, кто отдал Крым «без боя», должен ответить за это. В этом случае речь идет о справедливости, а не о мести, уточняет Зеленский. Глава государства также вновь напомнил о своих ключевых приоритетах — мир в Донбассе и «деоккупация Крыма».

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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