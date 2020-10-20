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Украина построит военные базы на Черном море
Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Украина построит военные базы на Черном море

Ростислав Зубков

Внешняя политика

На Черном море появятся две военные базы Украины. Об их строительстве во вторник, 20 октября, заявил президент страны Владимир Зеленский.

В ходе ежегодного послания к Раде он объявил о начале процесса возведения сооружений.

— Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность. Чтобы никто не мог подумать, что у Украины можно отобрать кусок территории без единого выстрела, — приводит РИА Новости слова украинского лидера.

Он подчеркнул, что тот, кто отдал Крым «без боя», должен ответить за это. В этом случае речь идет о справедливости, а не о мести, уточняет Зеленский. Глава государства также вновь напомнил о своих ключевых приоритетах — мир в Донбассе и «деоккупация Крыма».

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: Зеленский анонсировал законы о переходном периоде после реинтеграции Донбасса

Черное моревоенные базыВладимир Зеленский
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