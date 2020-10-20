Россия выразила готовность «заморозить» ядерный арсенал вместе с США

Фото: facebook.com / МИД России

Россия готова вместе с Соединенными Штатами Америки «заморозить» количество ядерных боезарядов в целях продления ДСНВ на один год. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел РФ.

— Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов, — указано в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что это станет возможным, если от Вашингтона не поступит больше никаких требований.

В случае принятия положительного решения по продлению соглашения стороны выиграют время для проведения комплексных двусторонних переговоров о будущем контроле над вооружениями, считают в министерстве.

Также в ведомстве обратили внимание, что Москва все еще не получила от американских коллег официального ответа на ноту от 16 октября. В ней президент РФ Владимир Путин предложил продлить СНВ-3 на год без всяких условий. Однако советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен заявил, что продление соглашения на таких условиях — «не вариант».

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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