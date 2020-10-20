Майку Кокорина, в которой он забил свой первый гол за «Спартак», продали за 200 тысяч

Фото: youtube.com / FC Spartak Moscow

Футболка, в которой забил свой первый гол в составе московского «Спартака» Александр Кокорин, была продана на благотворительном аукционе за 200 тысяч рублей. Данная информация появилась в Instagram–аккаунте вратаря столичной команды Артема Реброва.

Благотворительный аукцион провел фонд Реброва, который называется «Своими глазами».

— +₽200 000 в копилку фонда. Спасибо! — написал Ребров в публикации.

Свой дебютный матч в составе красно-белых Кокорин провел в субботу в рамках 11-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. Спартаковцы вырвали победу у «Химок» со счетом 3:2 и в данный момент делят первую строчку турнирной таблицы с питерским «Зенитом». В копилке обеих команд на текущий момент по 24 очка.

Ранее 29-летний нападающий перешел в состав «Спартака» в статусе свободного агента перед текущим сезоном.

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