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Майку Кокорина, в которой он забил свой первый гол за «Спартак», продали за 200 тысяч
Фото: youtube.com / FC Spartak Moscow

Майку Кокорина, в которой он забил свой первый гол за «Спартак», продали за 200 тысяч

Захар Чайченко

Спорт

Футболка, в которой забил свой первый гол в составе московского «Спартака» Александр Кокорин, была продана на благотворительном аукционе за 200 тысяч рублей. Данная информация появилась в Instagram–аккаунте вратаря столичной команды Артема Реброва.

Благотворительный аукцион провел фонд Реброва, который называется «Своими глазами».

— +₽200 000 в копилку фонда. Спасибо! — написал Ребров в публикации.

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📍Друзья! Приглашаю вас поучаствовать в еще одном интереснейшем аукционе🔝🔝🔝 ⠀ 📍Вчера Саня @kokorin9 забил свой первый мяч за @fcsm_official Еще раз хочу поздравить Сашу с почином, пожелать не останавливаться и радовать нас в каждом следующем матче! 🤜🏻🤛🏻 Ну а футболку, в которой Александр Кокорин забил свой первый мяч за наш клуб, он, с радостью, передал нашему фонду @bfsvoimiglazami, за что ему огромное спасибо! ❤️ ⠀ 📍Итак, наш сегодняшний лот: игровая футболка @kokorin9 с победного матча #химки - #спартак Стартовая цена: 10.000₽, шаг 1000₽. Итоги подведем в понедельник , 19 октября 20.00 Все вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд #своимиглазами ⠀ 📍P.S. Прошу вас не флудить и не делать необдуманных ставок. Это выглядит некрасиво.

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

Свой дебютный матч в составе красно-белых Кокорин провел в субботу в рамках 11-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. Спартаковцы вырвали победу у «Химок» со счетом 3:2 и в данный момент делят первую строчку турнирной таблицы с питерским «Зенитом». В копилке обеих команд на текущий момент по 24 очка.

Ранее 29-летний нападающий перешел в состав «Спартака» в статусе свободного агента перед текущим сезоном.

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