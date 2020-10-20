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Капитальный ремонт проведут в библиотеке № 91 имени Войнич на востоке Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Капитальный ремонт проведут в библиотеке № 91 имени Войнич на востоке Москвы

Вероника Кузьминова

Город
шоссе Энтузиастов, д. 78, корп. 1Карта всех событий

Детскую библиотеку № 91 имени Войнич, которая расположена в жилом доме в Перове, капитально отремонтируют. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

В комитете уточнили, что проект работ уже согласован. Рабочие займутся окнами и дверьми, обновят кровлю и козырек, а также трубы водоотведения. Ремонт пройдет и внутри библиотеки: пол выложат плиткой, оштукатурят стены и распишут их декоративно-навигационными изображениями.

— В части обновления инженерных коммуникаций будут полностью заменены системы электроснабжения библиотеки, холодного и горячего водоснабжения, противопожарного водопровода, канализации. Также работы проведут в части обновления систем отопления по существующей схеме, включая замену отопительных приборов и полную замену систем вентиляции, — цитирует председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова агентство городских новостей «Москва».

По его словам, в библиотеке должны автоматизировать вентиляцию, создать защиту от протечек, а также поработать над контролем температуры и влажности в помещениях читальных залов.

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капитальный ремонтМоскомэкспертизабиблиотека
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