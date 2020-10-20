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«Как у меня»: возлюбленный Бузовой подарил детям Киркорова дорогие иномарки
Фото: instagram.com/olgabuzova_news

«Как у меня»: возлюбленный Бузовой подарил детям Киркорова дорогие иномарки

Юлия Ямпольская

Звезды

Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, известный как Dava, подарил детям Филиппа Киркорова игрушечные модели дорогих машин. Этим он поделился с подписчиками на своей странице в социальной сети Instagram.

Блогер отметил, что дочь поп-короля выбрала белый «гелик», а сын — BMW X6, как у Манукяна.

— Вот такой Mercedes и вот такой Х6, как у меня, я привез подарить, — уточнил избранник Бузовой.

«Как у меня»: возлюбленный Бузовой подарил детям Киркорова дорогие иномаркиФото: instagram.com/dava_m/

Ранее музыкант Давид Манукян на своей странице в Instagram опубликовал новый пост. Он рассказал о том, что дата 17 октября является очень важной для него. Свой пост он сопроводил трогательной фотографией с возлюбленной Ольгой Бузовой.

Напомним, с телеведущей Манукян встречается почти год. Музыкант признается, что девушка мотивирует его и поддерживает во всех начинаниях.

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Филипп КиркоровБузоваДавид Манукян
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