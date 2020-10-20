Биологи рассказали, какие средства эффективны при борьбе с комарами

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Биологи заявили, что средства от комаров на основе морской или обычной поваренной соли не отпугивают и не убивают насекомых. Итоги исследования во вторник, 20 октября, появились в Journal of Medical Entomology.

Ученые уточнили, что комары переносят болезни, которые представляют угрозу для общества.

— Поэтому ничем не обоснованные заявления об эффективности подобных средств могут угрожать здоровью людей из областей, где эти насекомые особенно распространены, — рассказали специалисты.

Отмечается, что в течение последних лет ученые стараются найти новые способы борьбы с насекомыми. Они используют для этого генетически модифицированных бактерий, а также изучают, почему они неуязвимы к инсектицидам, препаратам для их уничтожения.

Так, например, в 2015 году американские биологи выяснили, что тараканы избегают ловушек с ядом из-за горького для них сахара, которым их завлекают. Также комары научились не реагировать на запах вещества DEET, являющегося основным компонентом большинства средств против насекомых.

Таким образом, на рынке появились новые средства, которые превосходят DEET и другие препараты. Они представляют собой раствор морской или поваренной соли с разными добавками наподобие ароматических масел, сахара или дрожжей.

Австралийские и американские биологи проверили, насколько эффективны такие средства. Как оказалось, соль никак не действовала на насекомых. Это объясняется тем, что в крови человека содержится столько же соли, как и в новых средствах от комаров. Ученые рекомендовали пользоваться проверенными препаратами на основе DEET и других средств против насекомых, а также прислушиваться к советам опытных медицинских и экологических органов.

Ранее редкий вид бабочек, размер которой почти равен размеру птицы, обнаружили на Украине. Как уточняется, насекомое само прилетело к специалистам. Это одна из наиболее крупных бабочек, которых можно встретить на Украине и в Европе. Так, размах ее крыльев может составить до 11 сантиметров.

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