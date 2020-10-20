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Замсекретаря Совбеза РФ рассказал об источниках финансирования терроризма
Фото: pixabay.com

Замсекретаря Совбеза РФ рассказал об источниках финансирования терроризма

Евгения Звощик

Общество

Онлайн-казино и интернет-магазины, которые торгуют товарами экстремистского характера, а также некоторые формы мошенничества используются для финансирования терроризма. Об этом рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков во вторник, 20 октября.

По его словам, для получения финансовых средств пособники террористов создают специальные веб-сайты, на которых продаются книги, аудио- и видеозаписи и иные товары экстремистского характера. Кроем того, он отметил, что некоторые суммы собираются во время сборов пожертвований, занятий коммерцией через подставные фирмы и при мошенничестве на электронных аукционах и биржах.

— Сбор денег идет и через онлайн-платформы, а также с использованием неформальных расчетных систем и криптовалют, — пояснил Коков в интервью «Российской газете».

Он добавил, что в рамках противодействия таким преступлениям российские органы финансовой разведки в прошлом году и в первом полугодии 2020-го направили в правоохранительные органы более 400 материалов о выявленных схемах и каналах финансирования терроризма с использованием интернета.

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