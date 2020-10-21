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Лазарев заинтриговал фанатов кадром с обручальным кольцом на пальце
Фото: instagram.com/lazarevsergey

Лазарев заинтриговал фанатов кадром с обручальным кольцом на пальце

Юлия Захарова

Звезды

Российский исполнитель Сергей Лазарев показал фанатам обручальное кольцо на безымянном пальце. Кадры появилось на личной странице звезды в Instagram.

Певец записал короткое видео, на котором помахал рукой. На пальце красовалось широкое серебряное кольцо. При этом сам Лазарев загадочно улыбался.

Некоторые поклонники сразу же обратили внимание на эту деталь и поспешили указать на нее под одной из недавних публикаций знаменитости.

— Сережка-то наш с колечком, уж не знаю, по клипу так надо или нет, правда, кольцо на левой руке, — заметил один из пользователей.

Однако большинство подчеркнули, что, скорее всего, украшение является частью образа для нового клипа исполнителя или он носит кольцо просто по привычке.

Впоследствии Лазарев действительно поделился фрагментами со съемок и позволил фолловерам увидеть нелегкий процесс работы.

Напомним, что Сергей Лазарев воспитывает двоих детей, личность их матери до сих пор неизвестна. Музыкант старается не делиться с окружающими подробностями личной жизни.

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Сергей ЛазаревInstagramобручальное кольцо
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