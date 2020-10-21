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СМИ сообщили о госпитализации актрисы Ольги Дроздовой
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

СМИ сообщили о госпитализации актрисы Ольги Дроздовой

Ростислав Зубков

Происшествия

Актрису Ольгу Дроздову доставили в больницу с жалобами на боль в голове и в области сердца. Об этом Пятый канал сообщил в среду, 21 октября.

По информации телеканала, состояние супруги артиста Дмитрия Певцова стабильное, ее жизни ничего не угрожает. Однако в ближайшие дни она будет находиться под наблюдением врачей.

Но позднее артистка опровергла информацию о своей госпитализации.

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Дмитрий Певцовгоспитализацияактриса
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