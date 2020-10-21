«Я сплю дома»: Ольга Дроздова опровергла слухи о ее госпитализации

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Народная артистка России Ольга Дроздова чувствует себя нормально и за помощью к врачам не обращалась. Об этом она сообщила во вторник, 21 октября, комментируя сообщения СМИ о ее госпитализации.

Ранее в СМИ появилась информация, что актрису доставили в больницу с жалобами на боли в области сердца и головы.

Однако Дроздова опровергла эти слухи.

— Что вы, я сплю дома спокойно, — сказала она РИА Новости и удивилась тому, откуда берутся подобные домыслы.

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