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«Я сплю дома»: Ольга Дроздова опровергла слухи о ее госпитализации
Фото: youtube.com / TV Center

«Я сплю дома»: Ольга Дроздова опровергла слухи о ее госпитализации

Ростислав Зубков

Звезды

Народная артистка России Ольга Дроздова чувствует себя нормально и за помощью к врачам не обращалась. Об этом она сообщила во вторник, 21 октября, комментируя сообщения СМИ о ее госпитализации.

Ранее в СМИ появилась информация, что актрису доставили в больницу с жалобами на боли в области сердца и головы.

Однако Дроздова опровергла эти слухи.

— Что вы, я сплю дома спокойно, — сказала она РИА Новости и удивилась тому, откуда берутся подобные домыслы.

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