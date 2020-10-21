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СМИ: Димитрия Смирнова госпитализировали с пневмонией незадолго до смерти
Протоиерей Димитрий Смирнов / Фото: Скриншот видео на YouTube-канале tvsoyuz

СМИ: Димитрия Смирнова госпитализировали с пневмонией незадолго до смерти

Ростислав Зубков

Происшествия

За две недели до своей гибели почетного председателя патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова доставили в больницу с двусторонней пневмонией. О госпитализации рассказал «Пятый канал».

По его данным, священнослужитель был в тяжелом состоянии. Он с трудом дышал, появился сильный кашель.

Следует напомнить, что еще в начале мая 2020 года Смирнов переболел коронавирусом. После этого приближенные священника заверили, что «вируса в его организме больше нет». Однако в августе он оставил должность главы патриаршей комиссии по состоянию здоровья, после чего ему присвоили статус почетного председателя.

Напомним, о смерти протоиерея сообщил пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский. Смирнову было 69 лет.

СПРАВКА «ВМ»

Димитрий Николаевич Смирнов был российским священнослужителем, настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и еще семи церквей в Москве и Подмосковье. С 2011-го по 2013-й возглавлял синодальный отдел Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Также с 2011-го и до 2020-го был председателем патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Был освобожден от должности по состоянию здоровья, но остался почетным председателем комиссии.

Помимо этого, Смирнов в свое время основал православное движение «Отдельный дивизион», участники которого отстаивают семейные ценности и борются с ювенальной юстицией и абортами.

Смирнов приобрел широкую известность не только своей активной миссионерской и катехизаторской работой, но и резкими высказываниями в адрес современных российских либералов.

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