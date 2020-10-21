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Более 55 миллионов тестов на коронавирус провели в России
Фото:Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Более 55 миллионов тестов на коронавирус провели в России

Ростислав Зубков

Общество

За последние 24 часа в России провели 496 тысяч тестов на COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф в среду, 21 октября.

По данным сайта, общее число выполненных в РФ лабораторных исследований на инфекцию превысило 55,1 миллиона.

При этом врачи наблюдают за состоянием 321 488 человек. У них подозревают наличие вируса.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург перечислил группы людей, у которых плохо вырабатываются антитела к коронавирусной инфекции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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