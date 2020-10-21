Прогулочный маршрут появится между набережными Марка Шагала и Симоновской

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Симоновская набережная Карта всех событий

Согласован первый этап строительства Симоновской набережной в Москве. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов в среду, 21 октября.

По его словам, Симоновская набережная станет продолжением набережной Марка Шагала, которая находится на территории бывшего завода имени Лихачева.

— Между ними планируется создать прогулочный маршрут и качественное общественное пространство для отдыха. При этом сам проект предполагает формирование единой набережной по левому берегу Москвы-реки от Кремля до района Печатники, — сказал Валерий Леонов.

Здесь планируется организовать проектируемый проезд 1076 со съездами на Симоновскую набережную в сторону Третьего транспортного кольца и в сторону центра. На набережной установят остановки общественного транспорта, построят подземный переход протяженностью 39,5 метра, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики Москвы.

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