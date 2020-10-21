Иммунолог заявил, что реакция организма на переохлаждения может усилить COVID–19

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Организм человека может по-разному отреагировать на стрессовые ситуации. Функции либо сразу включаются в работу, либо, наоборот, резко понижаются, сообщила аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в комментарии ФАН. Врач объяснила, чем опасна бурная реакция иммунитета в случае заражения COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что эффективность защитной системы организма человека понижается в случаях переохлаждения, которое было вызвано резким перепадом температур.

— Переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе к COVID–19, — рассказали в Роспотребнадзоре.

В свою очередь врач Марина Аплетаева уверена в том, что любой сильный перепад температуры сказывается на здоровье человека.

Она подчеркнула, что люди, которые приезжают зимой с курортов, очень часто заболевают по причине стресса из-за резких скачков из теплого климата в холодный. Специалист отметила, что человеческий организм в любой стрессовой ситуации ведет себя по-разному.

Врач рассказала, что обе реакции организма очень опасны, потому что бурные реакции иммунной системы могут вызвать цитокиновый шторм. Снизить защитные силы организма может также длительное переохлаждение. На этом фоне вирусные и бактериальные инфекции могут обостриться.

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