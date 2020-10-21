Потерпевший крушение под Вологдой вертолет вытащили из реки

Фото: МЧС РФ

Вертолет, который накануне потерпел крушение и упал в реку Сухону в Вологодской области, вытащили из реки. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ в среду, 21 октября.

При этом об обнаружении тел погибших пока не сообщается. В ведомстве пояснили, что вертолет будет переправлен на другой берег реки и передан следственным органам, передает РИА Новости.

Напомним, во вторник, 20 октября, вечером сообщалось, что на месте крушения вертолета было найдено тело Олега Васильева — генерального директора АО «Дед Мороз», который с 2012-го по 2019-й был заместителем губернатора Вологодской области. Позже в транспортной прокуратуре сообщили, что при крушении вертолета под Вологдой погибли четыре человека.

Напомним, об аварии стало известно днем 20 октября. В реку Сухону в Нюксенском районе Вологодской области упал частный вертолет Robinson R44, принадлежавший «Аэросоюзу». Борт летел из Вологды в Великий Устюг.

По факту случившегося заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

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