Возгорание гаражей произошло в Южном Тушине

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

На северо-западе Москвы загорелись гаражи. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что на улице Василия Петушкова произошло возгорание в двух гаражах, был эвакуирован автомобиль марки «Москвич». Также в сообщении дополнили, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Центр управления в кризисных ситуациях государственного управления МЧС России по городу Москве подтвердил информацию о том, что открытое горение было ликвидировано.

— Московским пожарным удалось оперативно ликвидировать открытое горение на площади около 30 квадратных метров в двух металлических гаражах на улице Василия Петушкова, владение 3, — заявили в ведомстве.

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