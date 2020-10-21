РФ и Белоруссия объявили о снижении ставок на роуминг с 1 ноября

Фото: twitter.com / МИД Беларуси

Россия и Белоруссия снизят ставки на роуминг с 1 ноября. Об этом в среду, 21 октября, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

— Достигнута договоренность о снижении ставок международного интерконнекта на роуминговый трафик и межоператорских роуминговых ставок, а также реализации комфортных абонентских роуминговых тарифов на пространстве Союзного государства с 1 ноября 2020 года, — отмечается в публикации на официальном сайте кабмина.

Как уточняется, со стороны РФ в заседании группы высокого уровня Совмина Союзного государства России и Белоруссии участие принял вице-премьер Алексей Оверчук. На мероприятии были рассмотрены задачи в области экономического сотрудничества двух стран в сферах транспорта, цифровой и банковской индустрий.

Кроме того, на обсуждении была затронута тема взаимного признания банковских гарантий при осуществлении госзакупок и методы улучшения допуска предприятий Белоруссии к участию в государственных и муниципальных закупках РФ.

Читайте также: Белоруссия погасила долг за газ перед Россией