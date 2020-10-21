Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
РФ и Белоруссия объявили о снижении ставок на роуминг с 1 ноября
Фото: twitter.com / МИД Беларуси

РФ и Белоруссия объявили о снижении ставок на роуминг с 1 ноября

Юлия Захарова

Внешняя политика

Россия и Белоруссия снизят ставки на роуминг с 1 ноября. Об этом в среду, 21 октября, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

— Достигнута договоренность о снижении ставок международного интерконнекта на роуминговый трафик и межоператорских роуминговых ставок, а также реализации комфортных абонентских роуминговых тарифов на пространстве Союзного государства с 1 ноября 2020 года, — отмечается в публикации на официальном сайте кабмина.

Как уточняется, со стороны РФ в заседании группы высокого уровня Совмина Союзного государства России и Белоруссии участие принял вице-премьер Алексей Оверчук. На мероприятии были рассмотрены задачи в области экономического сотрудничества двух стран в сферах транспорта, цифровой и банковской индустрий.

Кроме того, на обсуждении была затронута тема взаимного признания банковских гарантий при осуществлении госзакупок и методы улучшения допуска предприятий Белоруссии к участию в государственных и муниципальных закупках РФ.

Читайте также: Белоруссия погасила долг за газ перед Россией

Белоруссиясотовая связьРоссия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Уманский
Илья Уманский

Путешествий много не бывает

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Климат любви не помеха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Самая сексуальная мужская профессия

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Зачем рубль уходит в цифру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Такая вот PISA

Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Все мнения
О проекте