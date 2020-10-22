Ереван назвал единственно возможное решение конфликта вокруг Карабаха

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Только договор о мире поможет решить проблему вокруг Нагорного Карабаха, говорится в заявлении министерства иностранных дел Армении, которое приводится на его сайте.

В ведомстве выразили мнение, что МИД Азербайджана ранее «выступил с манипулятивным заявлением», согласно которому Ереван якобы отвергает возможность уладить все разногласия мирно и при этом отстаивает такую позицию вместе с Турцией.

— Мы еще раз подчеркиваем, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ — формата, имеющего международный мандат, — указано в сообщении армянского министерства.

При этом в среду, 21 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос Карабаха пока не имеет дипломатического решения. По его мнению, «то, что приемлемо для армянской стороны, сейчас уже неприемлемо» для Баку.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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