Испания стала первой страной в Европе, где выявлено более миллиона зараженных COVID-19

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С начала пандемии число случаев коронавируса в Испании превысило один миллион. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны на среду, 21 октября.

Уточняется, что количество летальных исходов, связанных с инфекцией, достигло 34 366 на тот момент.

Так, Испания стала шестой страной в мире и первой в Евросоюзе, где было зарегистрировано более одного миллиона зараженных COVID-19.

В стране с 47-миллионным населением эпидситуация начала ухудшаться в конце лета, когда граждане стали более халатно относиться к профилактическим мерам.

В связи с обострением обстановки власти разных стран были вынуждены идти на крайние меры. Например, в Чехии уже объявлен локдаун.

Чехия лидирует в ЕС по числу новых больных COVID-19 на 100 тысяч населения. В стране этот показатель составляет 905,1, последующие места занимают Бельгия (838,6) и Нидерланды (553,4).

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