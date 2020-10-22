Гинцбург прокомментировал смерть участника испытаний британской вакцины

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Смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca нельзя связывать с тестированием препарата, пока не будет доказательств. Об этом заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее сообщалось, что в Бразилии умер мужчина, который принимал участие в испытаниях лекарства британской компании AstraZeneca против COVID-19. Причины гибели добровольца не называют «из соображений этики и конфиденциальности». При этом не уточняется, получал ли мужчина плацебо или эффективную вакцину. Тесты препарата решили не сворачивать.

В свою очередь Гинцбург предположил, что если испытания средства продолжаются, то у их организаторов есть «серьезные доказательства и основания для того, чтобы не связывать смерть» добровольца с вакцинацией.

— Если есть какие-то намеки на связь этих двух явлений — вакцинация и смерть, то, конечно, надо останавливать согласно любому законодательству, — пояснил ученый в беседе с РИА Новости.

Напомним, в России испытания AstraZeneca начались в конце августа, но были приостановлены после выявления нежелательного эффекта у одного из участников тестов из Великобритании. Разработчик вакцины пообещал провести проверку и отметил, что приостановка процедур носит плановый характер.

В августе британский препарат перешел к третьей фазе испытаний в США. Данную вакцину также испытывали в Великобритании, Бразилии и ЮАР. Компания создает лекарство на основе аденовирусных векторов обезьян.

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