Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Гинцбург прокомментировал смерть участника испытаний британской вакцины
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Гинцбург прокомментировал смерть участника испытаний британской вакцины

Ростислав Зубков

Здоровье

Смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca нельзя связывать с тестированием препарата, пока не будет доказательств. Об этом заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее сообщалось, что в Бразилии умер мужчина, который принимал участие в испытаниях лекарства британской компании AstraZeneca против COVID-19. Причины гибели добровольца не называют «из соображений этики и конфиденциальности». При этом не уточняется, получал ли мужчина плацебо или эффективную вакцину. Тесты препарата решили не сворачивать.

В свою очередь Гинцбург предположил, что если испытания средства продолжаются, то у их организаторов есть «серьезные доказательства и основания для того, чтобы не связывать смерть» добровольца с вакцинацией.

— Если есть какие-то намеки на связь этих двух явлений — вакцинация и смерть, то, конечно, надо останавливать согласно любому законодательству, — пояснил ученый в беседе с РИА Новости.

Напомним, в России испытания AstraZeneca начались в конце августа, но были приостановлены после выявления нежелательного эффекта у одного из участников тестов из Великобритании. Разработчик вакцины пообещал провести проверку и отметил, что приостановка процедур носит плановый характер.

В августе британский препарат перешел к третьей фазе испытаний в США. Данную вакцину также испытывали в Великобритании, Бразилии и ЮАР. Компания создает лекарство на основе аденовирусных векторов обезьян.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Не витаминку выпить»: из-за чего пациенты умирают на ИВЛ

вакцинасмертькоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Пицца, суши и шашлык: не все блюда закажешь на дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Маска, я тебя ненавижу

Илья Уманский
Илья Уманский

Путешествий много не бывает

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Климат любви не помеха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Самая сексуальная мужская профессия

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Зачем рубль уходит в цифру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Такая вот PISA

Все мнения
О проекте