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Ученые скорректировали прогноз о череде магнитных бурь
/ Фото: https://pixabay.com/ru

Ученые скорректировали прогноз о череде магнитных бурь

Юлия Ямпольская

Общество

Магнитная буря ожидается в воскресенье, 25 октября. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили специалисты Физического института РАН.

Отмечается, что эксперты пересмотрели прогноз о многодневной магнитной буре. Вместо нескольких дней она ожидается только 25 октября, передает РИА Новости.

Ранее по данным Института прикладной геофизики имени Е. К. Федорова Росгидромета, сообщалось, что магнитные бури пройдут с 20 по 29 октября.

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