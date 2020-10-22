Ученые скорректировали прогноз о череде магнитных бурь

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Магнитная буря ожидается в воскресенье, 25 октября. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили специалисты Физического института РАН.

Отмечается, что эксперты пересмотрели прогноз о многодневной магнитной буре. Вместо нескольких дней она ожидается только 25 октября, передает РИА Новости.

Ранее по данным Института прикладной геофизики имени Е. К. Федорова Росгидромета, сообщалось, что магнитные бури пройдут с 20 по 29 октября.

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