Новое нападение совершено на Банк Грузии

Полиция Грузии

Банк Грузии, в котором в среду были захвачены заложники, подвергся новой атаке. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает канал «ТВ Пирвели».

По его данным, в Кобулети неизвестные напали на машину инкассации и украли 75 тысяч долларов.

— Произошло очередное нападение на Банк Грузии, — констатирует телеканал.

Это вторая атака на Банк Грузии за последние два дня: в среду вооруженный мужчина ворвался в филиал организации в городе Зугдиди и удерживал заложников. По некоторым данным, в здании оказались заперты около 19 человек. У злоумышленника, помимо огнестрельного оружия, также была граната.

По данным грузинских СМИ, пожилым людям разрешили покинуть филиал банка. Еще несколько заложников смогли убежать из здания банка через крышу и пожарную лестницу. Уточняется, что один заложник успел нажать на кнопку SOS, после чего на место инцидента прибыла полиция.

Злоумышленник требовал вывести спецназ с прилегающей территории и предоставить ему 500 тысяч долларов.

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