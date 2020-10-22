В Кремле заявили, что Баку и Ереван не выполняют договоренности по Карабаху

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Баку и Ереван пока не соблюдают московские договоренности по Карабаху, констатируют в Кремле в четверг, 22 октября.

— К сожалению, они не соблюдаются сторонами, — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Говоря о возможности участия Турции в разрешении проблемы, он выразил мнение, что это зависит только от воли Армении и Азербайджана.

При этом, продолжает Песков, Москва делает все возможное, чтобы сложившуюся ситуацию удалось решить средствами дипломатии, поскольку альтернативы мирному урегулированию нет.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Читайте также: Ереван назвал единственно возможное решение конфликта вокруг Карабаха