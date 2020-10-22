Фадеев осудил блогера, избившего девушку во время прямой трансляции

Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Музыкальный продюсер Максим Фадеев резко высказался в адрес стримера Андрея Бурима, известного как Mellstroy, который избил Алену Ефремову в прямом эфире. Мнением продюсер поделился с подписчиками в прямом эфире на своей странице в социальной сети Instagram.

Фадеев назвал блогера «животным, мутантом и существом». Он подчеркнул, что ему обидно, что стримеров считают лидерами мнений и людьми, которых стоит слушать, пишут «Дни.ру».

Фрагмент видео продюсер опубликовал в своем аккаунте.

— Каждый ответит за каждый, — подписал пост Фадеев.

Напомним, стример под псевдонимом Mellstroy разбил девушке лицо во время прямой трансляции, ударив ее несколько раз головой об стол. Инцидент произошел во время стрима на YouTube-канале в башне «Федерация» высотного комплекса «Москва-Сити». Молодой человек после череды реплик, показавшихся ему обидными, схватил свою соведущую за шею и несколько раз ударил головой об стол. Затем парень толкнул оппонентку и отметил, что конфликт ему продолжать не хочется.

По итогам встречи у девушки диагностировали ушиб мягких тканей лица, она обратилась в полицию. Также Алена Ефремова в слезах попросила помощи со стороны юристов.

Читайте также: YouTube заблокировал канал стримера, избившего девушку во время прямой трансляции