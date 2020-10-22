Невролог рассказала, какие люди наиболее подвержены влиянию магнитных бурь
Невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина рассказала, что люди, живущее выше шестого этажа, больше других подвержены влиянию магнитных бурь, сообщает «МИР 24».
— Стресс и динамика мегаполиса, то, что мы живем на разных этажах, влияет. Люди, которые живут выше шестого этажа, больше подвержены влиянию магнитных бурь, — сказала невролог.
Она отметила, что также влиянию магнитных бурь подвержены маленькие дети, подростки и пожилые люди, так как у них происходят наибольшие изменения в вегетативной нервной системе. Таким людям нужно обращать внимание на соблюдение питьевого режима, перед сном проветривать комнату и принимать теплый душ, соблюдать режим сна и выключать индикаторы электроприборов.
Ранее ФАН писало, что главный научный сотрудник лаборатории «Рентгеновская астрономия солнца» Сергей Богачев рассказал, что геомагнитный всплеск был 21 октября и продлится он с перерывами три–четыре дня, а 25 октября ситуация полностью стабилизируется.
Источник: mir24.tv
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