Невролог рассказала, какие люди наиболее подвержены влиянию магнитных бурь

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина рассказала, что люди, живущее выше шестого этажа, больше других подвержены влиянию магнитных бурь, сообщает «МИР 24».

— Стресс и динамика мегаполиса, то, что мы живем на разных этажах, влияет. Люди, которые живут выше шестого этажа, больше подвержены влиянию магнитных бурь, — сказала невролог.

Она отметила, что также влиянию магнитных бурь подвержены маленькие дети, подростки и пожилые люди, так как у них происходят наибольшие изменения в вегетативной нервной системе. Таким людям нужно обращать внимание на соблюдение питьевого режима, перед сном проветривать комнату и принимать теплый душ, соблюдать режим сна и выключать индикаторы электроприборов.

Ранее ФАН писало, что главный научный сотрудник лаборатории «Рентгеновская астрономия солнца» Сергей Богачев рассказал, что геомагнитный всплеск был 21 октября и продлится он с перерывами три–четыре дня, а 25 октября ситуация полностью стабилизируется.

Источник: mir24.tv

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